Rusia intensificó este lunes el asedio a la capital ucraniana, siendo un edificio de viviendas ubicado en el centro de la ciudad bombardeado por el ejército ruso. Según los servicios de socorro locales el ataque perpetrado con proyectil habría dejado al menos un muerto y 12 heridos.

La noche del domingo al lunes, la aviación de Ucrania informó que aviones rusos intentaban bombardear posiciones defensivas ucranianas en la región de Kiev. La capital ucraniana sería una “ciudad sitiada”, según informaron fuentes cercanas al presidente Volodimir Zelensky.

Sin embargo, el responsable militar de Kiev, el general Mikola Zhirnov, matizó que la capital ucraniana no ha sido sitiada por las fuerzas rusas. “Como jefe de la administración militar de Kiev y como militar, puedo asegurarles que no está sitiada. No hay un cerco sobre la ciudad”, remarcó en una entrevista para el portal ucraniano HB, de la que se ha hecho eco la agencia Ukrinform.

Las tropas rusas continúan por el momento su táctica de cerco por el este y el oeste contra Kiev, aunque los blindados siguen teniendo dificultades para avanzar.

En Irpin, un suburbio al noroeste de Kiev, donde las fuerzas ucranianas combaten ferozmente a los militares rusos, murió el periodista estadounidense Brent Renaud, de 50 años, y resultaron heridos otro reportero, y un civil ucraniano. Los suburbios del noroeste de la capital (Irpin, Bucha) han sido fuertemente bombardeados en los últimos días y podrían estar bajo dominación rusa, según soldados ucranianos.

En el sur, Odesa sigue preparándose para una ofensiva de las tropas rusas, que de momento están concentradas en Mikolaiv, a unos 100 km al este.

Al menos 11 personas murieron en los bombardeos contra esa ciudad costera, indicaron las autoridades, después de dar un balance anterior de nueve muertos.

Este lunes se está efectuando una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero esta vez a distancia. Según los negociadores de ambas partes, pareciera que las discusiones comienzan a tener resultados: por un lado, los rusos han afirmado que habría habido “progresos significativos”, mientras que la delegación ucraniana asegura que Moscú cesó de establecer “ultimátum” y ha comenzado a “escuchar atentamente las propuestas” ucranianas.

Según un negociador ucraniano, Kiev solicitará una vez más este lunes el cese el fuego y el retiro de las tropas rusas.