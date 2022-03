Este lunes inició, por teleconferencia, la cuarta ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia.

Allí, el Gobierno de Ucrania exigirá nuevamente al de Rusia un alto el fuego y la retirada de todas la tropas rusas de territorio ucraniano.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022