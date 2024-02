Las autoridades de Nueva York, en Estados Unidos, juzgarán como a un adulto a un inmigrante venezolano de 15 años, arrestado como presunto autor de un tiroteo en una tienda deportiva del Times Square y que dejó herida a una turista brasileña.

La Policía de Nueva York detuvo e identificó el viernes al sospechoso como José Alejandro R.F., de nacionalidad venezolana.

Según informó el medio ABC7, fue imputado como adulto por dos delitos de intento de asesinato, agresión, intento de agresión y posesión de armas criminal.

Según las fuerzas del orden, José Alejandro y otros dos muchachos de edad similar protagonizaron el incidente el pasado jueves por la tarde.

Todo lo anterior, en la tienda JD de artículos deportivos situada en el cruce entre Broadway y la calle 42, en el corazón de Times Square, uno de los lugares más emblemáticos de NY.

🚨 BREAKING: The Times Square shooter in New York City is an illegal immigrant.

Jose Alejandro Rivas Figureoa, 15, was living in a temporary shelter and migrated from Venezuela.

