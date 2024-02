La detención de un joven venezolano de sólo 15 años, quien está acusado de participar de un robo y tiroteo en pleno Times Square en Nueva York, donde resultó herida a bala una turista brasileña, entre otros crímenes, generó un fuerte debate sobre la relación entre la inmigración ilegal y el aumento de los delitos.

José Alejandro R.F. fue formalizado este miércoles por dos delitos de intento de asesinato -ya que disparó dos veces en contra de la policía- agresión, intento de agresión y posesión criminal de armas, durante un asalto ocurrido el jueves en la tarde en la tienda JD de artículos deportivos, entre Broadway y la calle 42, en el corazón de la ciudad.

El adolescente iba acompañado de otros dos jóvenes, junto a quienes sustrajo productos de la tienda para luego marcharse sin pagarlos. Fue en esos momentos en que un guardia intentó detenerlos, provocando que José Alejandro extrajera un arma calibre .40 y disparara contra el empleado, hiriendo a una turista brasileña de 38 años que se encontraba al interior del local.

Cuando el grupo huía, el joven volvió a disparar, esta vez en contra de la policía. Sus dos acompañantes fueron arrestados poco después, pero él sólo logro ser aprehendido este martes.

🚨 BREAKING: The Times Square shooter in New York City is an illegal immigrant.

Jose Alejandro Rivas Figureoa, 15, was living in a temporary shelter and migrated from Venezuela.

The shooter remains on the loose.

pic.twitter.com/MkexgTAP9R

— IV Times (@iv_times) February 9, 2024