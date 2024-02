El actual mandatario de Estado Unidos, Joe Biden, arremetió contra el expresidente Donald Trump luego de decir que no defendería a países de la OTAN que estén en mora de sus pagos. "Estúpido" y "peligroso" fueron parte de los calificativos que utilizó Biden.

Durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “estúpido” y “vergonzoso” un comentario del exmandatario Donald Trump sobre la OTAN.

Recordemos que este último es el favorito para ser el candidato republicano para las elecciones de noviembre. En ese contexto dijo que, en caso de ganar las elecciones, no defendería a países de la OTAN que estén en mora de sus pagos y que incluso alentaría a Rusia a atacarlos.

En específico, se trata de los miembros de la Alianza que no destinan el 2% de su PIB a defensa, el objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

Biden le responde a Trump por comentario sobre la OTAN

Durante un discurso en la Casa Blanca, el jefe de Estado estadounidense comenzó que “ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso”.

“Permítanme decir esto lo más claro posible: yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, expresó Biden.

A continuación, planteó “¿Pueden imaginarse, un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? Todo el mundo lo escuchó. Y lo peor es que lo dice en serio”.

“Donald Trump ve la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional. Para Tump, los principios no importan. Todo es transaccional”, criticó.

Se debe precisar que, mientras gobernó Estados Unidos, Trump criticó con frecuencia a la OTAN y a miembros como Alemania, acusándolos de no pagar lo suficiente para su propia defensa y de depender de EE.UU. para protegerlos.

Además, criticó abiertamente el principio de defensa colectiva, establecido en el Artículo 5 del tratado fundacional de la Alianza, que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra toda la organización.