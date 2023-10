Una ola de violentos robos sacude a los estados más importantes en EEUU, como Nueva York, Washington, California y Oregon, donde cientos de jóvenes se organizan para saquear como una turba las tiendas más importantes y costosas de la ciudad.

Videos compartidos por medio de las RRSS muestran algunos de estos actos.

Allí se puede ver cómo los grupos de jóvenes y adolescentes entran de manera violenta a las tiendas, arrasando con todo a su paso y sin que nadie interfiera.

Algunas de las tiendas afectadas son marcas gigantescas como Apple, Foot Locker, Zara y Lululemon. Pero también se han visto agredidos comercios más pequeños y locales, lo que se han visto en la obligación de cerrar varias tiendas debido a este fenómeno.

Según lo detallaron medios locales, la policía actuó y hubo decenas de detenciones, pero debido a la gran cantidad de estos incidentes es que las pérdidas económicas son “millonarias”.

Se trata de un fenómeno que ya acuñó el término de ‘smash and grab’ (que en español significa ‘rompe y agarra’).

Específicamente son saqueos o robos “relámpago”, los que en muchas ocasiones se realizan con total impunidad, a plena luz del día y con las tiendas abiertas.

Según lo detalló el diario El País, muchos de ellos ocurren en la costa Oeste del país, con las áreas metropolitanas de Los Ángeles, San Francisco y Oakland.

En agosto de este año un grupo de entre 30 y 50 encapuchados irrumpieron en la tienda Nordstrom de Topanga, al noreste de Los Ángeles.

Fue allí donde se llevaron productos de lujo como bolsos de diseño con un valor de entre 60.000 y 100.000 dólares.

La cadena minorista Target fue una de las primeras “víctimas mortales” de estos robos, ya que informó este martes que va a cerrar nueve tiendas en cuatro estados a partir del 21 de octubre.

Las tiendas saqueadas serán las afectadas por el cierre y se detalló que la empresa dará a los empleados la posibilidad de transferirlos a otras ubicaciones, según la CNBC.

“Sabemos que nuestras tiendas son importantes, pero solo podemos tener éxito si el entorno de trabajo es seguro para todos”, indicó la compañía.

Topanga Mall Nordstrom just got it 😭😮‍💨 pic.twitter.com/NnhgmAYHKZ

— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) August 13, 2023