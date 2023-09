Un grupo de más de cien adolescentes, varios de ellos enmascarados y con capuchas, protagonizaron saqueos en destacados comercios de zapatillas y tecnología en Filadelfia, Estados Unidos, durante la jornada del martes por la noche.

En un intento por frenar el robo de mercadería, la policía logró realizar algunas detenciones.

El grupo de jóvenes entró a la fuerza en varias tiendas del área central de la ciudad, como Footlocker, Apple Store y Lululemon y arrasó con lo que iba encontrando a su paso, según informó un agente de policía a NBC10 Philadelphia.

De acuerdo un comunicado emitido por las autoridades, la Policía emprendió una persecución contra varios jóvenes que habían llenado bolsas de plástico con una variedad de artículos, logrando recuperar iPhones que habían caído y “un montón de iPads”.

WATCH: Apple and other stores in Philadelphia being looted pic.twitter.com/OzAjnNhhPz

— BNO News (@BNONews) September 27, 2023