El soldado Travis King llegó a EEUU tras ser deportado a China desde Corea del Norte, país al que había entrado de forma irregular en julio a través de la frontera con el Sur.

Con la mediación de Suecia, el régimen norcoreano expulsó al soldado estadounidense y lo envió a la ciudad fronteriza china de Dandong, donde fue puesto bajo custodia de Estados Unidos.

Posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Shenyang, también en China, desde donde fue llevado en avión a la base militar estadounidense de Osan, en Corea del Sur·

El soldado, que estuvo cerca de 70 días en “territorio enemigo”, aterrizó en San Antonio, Texas, según lo informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

King (23) cruzó por sorpresa el pasado 18 de julio la Línea de Demarcación Militar entre las dos Coreas y entró sin permiso en territorio norcoreano.

Específicamente, allá estuvo detenido por 71 días.

El soldado, que prestaba servicio en Corea del Sur, iba a ser repatriado a Estados Unidos como medida disciplinaria por sus problemas con la Justicia surcoreana.

Pese a esto, escapó a Corea del Norte donde -según Pionyang- pidió un asilo que le fue denegado, como lo detalló Agencia EFE.

Una vez en suelo estadounidense, King pasará una evaluación médica y psicológica para un “proceso de reintegración” informaron altos cargos de Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense expresó su agradecimiento a Suecia, país que cuenta con una embajada en Pionyang, por haber sido el “principal intermediario” entre Estados Unidos y Corea del Norte durante este proceso.

China, por su parte, desempeñó “un papel muy constructivo al facilitar su traslado” fuera de Corea del Norte, pero no participó en tareas de mediación.

El régimen de Kim Jong-un anunció la deportación del soldado tras concluir una investigación del caso sobre la que no se han aportado mayores detalles.

Durante las pesquisas “Travis King confesó que entró ilegalmente” en Corea del Norte. Lo anterior, “porque albergaba resentimientos contra el maltrato inhumano y la discriminación racial dentro del ejército estadounidense”, dijo la agencia estatal norcoreana KCNA.

Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses afirmaron este miércoles que King “está muy feliz de regresar a casa y de reunirse de nuevo con su familia”.

