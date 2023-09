Tal como consigna Agencia EFE, tras su arribo a la capital ucraniana Blinken se reunió con el ministro de Exteriores del país europeo, Dmitró Kuleba.

En la instancia, el norteamericano reafirmó el apoyo de Washington a Ucrania en el marco de la invasión ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

“Estamos viendo progresos en la contraofensiva”, dijo el secretario de Estado visitante desde el ministerio de Exteriores local. Eso sí, admitió que el avance ucraniano “es muy complicado”.

“Queremos asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita”, puntualizó, de acuerdo al medio France 24.

Se espera que durante esta visita, que se extenderá por dos días, Blinken anuncie un nuevo y millonario paquete de ayuda para Kiev de más de mil millones de dólares.

En tanto, dentro de sus actividades está programada una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

I welcomed @SecBlinken in Ukraine.

The Secretary became the first counterpart to begin his day in Kyiv by paying tribute to our fallen heroes at Berkovetske cemetery.

This is a sign of respect to all Ukrainian warriors who gave their life for our freedom and the right to live. pic.twitter.com/yMSWFRTqh5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2023