El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, instó al presidente ruso Vladimir Putin a que elija la “vía pacífica” durante una visita de solidaridad a Ucrania, en un ambiente de temor a una invasión de Rusia.

“Yo espero firmemente que podamos mantener esto en una vía pacífica y diplomática, pero, en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin”, dijo Blinken en la embajada de Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos advirtió, asimismo, que el presidente ruso podría estar preparando el envío de más tropas hacia Ucrania. Esto, tras apostar un contingente de miles de efectivos en la frontera.

“Sabemos que hay planes en marcha para incrementar ese contingente. Eso le da al presidente Putin la capacidad, en un lapso corto de tiempo, de lanzar más acciones agresivas contra Ucrania”, afirmó Blinken.

Estados Unidos anunció hoy una ayuda suplementaria de 200 millones de dólares para Ucrania, coincidiendo con las amenazas rusas de invasión.

La administración del presidente Joe Biden “aprobó el mes pasado una ayuda de 200 millones de dólares suplementarios para asistencia en seguridad y defensa de nuestros socios ucranianos”, dijo un responsable estadounidense, antes de la llegada a Kiev del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

En Kiev, Bliken se reúne hoy con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Ellos abordarán la escala de tensión provocada por la acumulación de tropas rusas junto a la frontera de Ucrania.

El Departamento de Estado señaló que la visita del jefe de la diplomacia estadounidenses a la capital ucraniana es una declaración de intenciones para dejar claro que no se hace nada sobre Ucrania, sin Ucrania.

“EEUU y Ucrania comparten el deseo común de un futuro esperanzador y brillante para todos los ucranianos. Apoyamos firmemente al pueblo ucraniano y seguimos comprometidos a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, escribió Blinken en su cuenta de Twitter.

Occidente denuncia que Rusia prepara planes agresivos contra Ucrania ante el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con el país vecino.

“Estamos ante la gran diplomacia, diferentes visitas, muchas conversaciones telefónicas y contactos, cuyo objetivo es contener a Rusia y sus planes agresivos”, dijo el martes Kuleba en rueda de prensa conjunta tras reunirse con su colega canadiense, Mélanie Joly.

I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022