Un nuevo incidente ligado a la aviación se reportó en Japón, en donde dos aviones con pasajeros chocaron en tierra en el Nuevo Aeropuerto de Chitose de Hokkaido.

Según reporta Europa Press, el hecho tuvo lugar este miércoles a las 17:30 local (05:30 hora de Chile), cuando un avión de Korean Air, con más de 280 pasajeros a bordo, era empujado por un vehículo en rodaje previo a su despegue rumbo a Seúl.

Los encargados de la firma aseguraron que el vehículo de remolque derrapó sobre la pista con nieve, provocando su colisión con una aeronave de Cathay Pacific.

Korean Air and Cathay Pacific Airways aircraft collide on the ground at Japan's Sapporo New Chitose Airport. The incident occurred during heavy snowfall in the area. pic.twitter.com/gxkVlaKCda

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 16, 2024