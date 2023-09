Según denunciaron diputados opositores, el gobierno indio realizó invitaciones a diferentes líderes mundiales a nombre de Droupadi Murmu, “presidenta de Bharat”.

Tal como detalla Agencia EFE, el documento fue enviado con motivo de una cena oficial en el marco del G20 que se llevará a cabo en Nueva Delhi.

Este cambio en el nombre desató una polémica en el país asiático, en donde una coalición de la oposición, bautizada como INDIA, acusa al gobierno de no querer usar dicho nombre en las invitaciones.

“En la carta de invitación enviada por la presidenta a los invitados del G20 se utiliza la expresión ‘República de Bharat’ en lugar de ‘República de la India’. ¿Tanto miedo le tiene a INDIA?”, indicó el Partido del Congreso en X, anteriormente conocida como Twitter.

El Partido Popular Indio, de fuerte tendencia nacionalista y en el cual militan la presidenta Murmu y el primer ministro Narendra Modi, es apuntado por querer borrar términos que considera propios del pasado colonial.

De acuerdo a la citada agencia, la Constitución de India establece que el nombre del país es “India, que es Bharat”.

Bharat es la interpretación de la palabra “India” en el idioma hindi, una de los 22 lenguas oficiales en la nación asiática que es hablada por unas 344 millones de personas de países como Nepal, Sri Lanka y Sudáfrica, entre otros.

Cabe señalar que esta polémica invitación surge entre rumores en la oposición, que no han sido confirmados oficialmente, de que el Gobierno hindú pretende dejar sólo el nombre Bharat y prescindir de “India”.

Lo anterior ha sido criticado ampliamente por parlamentarios como Shashi Tharoor, quien es partidario de seguir empleando ambas formas.

Mr. Modi can continue to distort history and divide India, that is Bharat, that is a Union of States. But we will not be deterred.

After all, what is the objective of INDIA parties?

It is BHARAT—Bring Harmony, Amity, Reconciliation And Trust.

Judega BHARAT

Jeetega INDIA! https://t.co/L0gsXUEEEK

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023