Según detallan medios trasandinos como Clarín, el controvertido hallazgo tuvo lugar en Anisacate, una localidad de la provincia de Córdoba, en donde ejerció como jefe comunal el peronista Ramón Zalazar durante 24 años.

Su periodo terminó el pasado 10 de diciembre, cuando asumió en el cargo Natalia Contini, exconcejal de Juntos por el Cambio, quien lo derrotó por estrecho margen en las elecciones.

De acuerdo a Contini, Zalazar se negó a hacer la transición, encontrándose con la inesperada instalación al ingresar al municipio.

“Veníamos advirtiendo, yo desde mi lugar de oposición, que el municipio estaba en un estado crítico, que las cuentas del municipio no estaban en orden”, indicó la nueva autoridad a Telefe Córdoba. “Los empleados no cobraban en tiempo y forma. No cobraban lo que correspondía y se seguía contratando”, agregó.

Rápidamente se viralizaron las redes sociales del jacuzzi ubicado junto al despacho de Zalazar. Pero no sólo eso, ya que la casona contaba además con una piscina.

Contini remarcó que debido a que Zalazar no quiso hacer el traspaso de mando, no pudieron acceder a la información del municipio, impidiendo a su vez que sus equipos técnicos trabajaran en conjunto.

Tras ser consultado por el portal El Doce TV por el polémico jacuzzi, la autoridad saliente aseveró que es una casa que el municipio arrendó a fines del año pasado, añadiendo que su oficina estaba en lo que era el dormitorio principal.

“Es una casa grande, cuando llegamos nos pareció espectacular y en diciembre de 2022 nos mudamos”, explicó Zalazar.

“Es una casa con muchas comodidades. Mi escritorio estaba en la habitación principal, muchas de este estilo tienen jacuzzi y baño privado”, puntualizó el exntendente.

Finalmente, aseguró que nunca se usó el jacuzzi, y que sólo lo ocupaban para guardar cosas. “Nunca le pusimos agua, el dueño sabe que lo que digo es cierto”, puntualizó.