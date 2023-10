La candidata a diputada argentina de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, adelantó que su primer proyecto de ley sería para permitir renunciar a la paternidad “porque no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener”.

También se refirió a su vínculo con Javier Milei, su nueva relación con Fátima Florez y se definió como “su soldado Cabral”.

Lemoine, asesora, cosplayer, exmaquilladora y expareja del candidato presidencial, en una entrevista en el canal de YouTube Neura y se mostró en contra de la ley del aborto legal.

Ella declaró: “Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura, quizás, porque les dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro”.

“Porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’”, agregó.

“Entonces el proyecto es ‘Renuncia de la paternidad’. La mujer cuando se entera de que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, argumentó.

“Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, dijo Lemoine, quien aseguró que la fuente de su proyecto es su abuela, quien “era enfermera” y “le contaba”.

RENUNCIA A LA PATERNIDAD. Lilia Lemoine, candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, habló de su primer proyecto de Ley y causó repudio en las redes sociales pic.twitter.com/9qqd5M5DFD — LA NACION (@LANACION) October 17, 2023

La idea de una mujer sobre renunciar a la paternidad

Al ser consultada por la responsabilidad del hombre en la utilización de métodos anticonceptivos, la candidata a diputada de La Libertad Avanza alegó: “Eso es responsabilidad de él, si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta es violación, entonces la mujer hace la denuncia por violación y toma la pastilla del día después”.

Un periodista alegó que su propuesta era polémica y ella lo negó.

Luego, le aseguraron que el hecho que plantea es difícil de probar por la Justicia y Lemoine respondió: “No, no es difícil. Es muy simple”.

La candidata también negó que los tiempos de la Justicia no sean compatibles con los plazos que plantea para notificar al hipotético padre: “No, vos no podés tener tanta burocracia en el medio. Una cosa: proyectos para eliminar burocracia, eh”.

Lemoine aclaró que no está en contra del aborto “100%” y nombró un caso de interrupción del embarazo por violación a una niña.

“Cuando se sancionó el aborto legal ‘gratuito’, yo dije ‘ok, ya que las mujeres pueden asesinar a su…’, ¡ojo! No es que estoy en contra 100% del aborto, por eso me dicen abortera. Yo creo que hay casos especiales y hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo que una chica de 9 años que fue violada o la usan para prostituirse deba ser madre”, aclaró.

Además, afirmó que con su abogada tienen ya “100 proyectos de ley, dos los pensé con ella” y que, de todas formas, su primer proyecto de ley presentado en el Congreso sería coordinado con el bloque de La Libertad Avanza.

La relación de Lilia Lemoine con Javier Milei

La candidata a diputada nacional confirmó que fue peluquera y maquilladora de Javier Milei.

Al ser consultada por su vínculo de pareja con el candidato presidencial, Lemoine no lo negó, pero dijo: “Es un tema delicado y no es buen momento para hablarlo porque él está en pareja, está feliz y lo decidimos mantener en secreto porque no daba. No lo conté abiertamente, me hicieron una cámara oculta en Inglaterra”.

Según la polémica cosplayer, una mujer la contactó con la premisa de contratarla como embajadora de un evento, la invitó a Inglaterra y “esto fue casi un secuestro”.

Según relató Lemoine, en la cámara oculta la mujer generó un ambiente de privacidad en el que “en confidencia, después de haber tomado un par de tragos de sake en una casa de sushi, con buena onda, empezó a hacerme preguntas, me contó de ella, entonces yo le dije que ‘no tengo novio por tal cuestión’. Entonces no es justo hablar de eso”, alegó.

Sin embargo, ahondó en su vínculo con Milei y reconoció: “Yo lo defino como una relación de amigos, de compañeros, de confianza y yo siempre dije: soy el soldado Cabral de Javier”.

La conductora le preguntó a Lemoine por Fátima Florez y ella reveló que no se conocen, “pero si Javier es feliz, es fantástico”.

Inmediatamente, le recordaron las preguntas sobre la legitimidad de esa relación y Lemoine aportó: “Yo calculo que sí, esa relación es real. Cuánto vaya a durar es otro tema”.