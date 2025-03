Un funcionario de la ONU murió este viernes tras el ataque a un helicóptero que realizaba un proceso de evacuación en Sudán del Sur, país azotado por una grave crisis interna.

Según detalló el organismo internacional a través de un comunicado, el incidente ocurrió en Nasir, en el estado del Alto Nilo, dejando como saldo además a dos heridos grave.

“Además, varios miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF), incluido un general herido, murieron durante el intento de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) de sacarlos de la zona, que se realizó a petición de todas las partes”, agregó.

“La evacuación fue parte de los esfuerzos de la UNMISS para ayudar a prevenir la violencia en Nasir y reducir las tensiones políticas, tras los recientes enfrentamientos entre las SSPDF y jóvenes armados que causaron importantes bajas y desplazamientos de civiles”, indicó.

An attack on an #UNMISS helicopter undertaking an evacuation process in conflict-affected Nasir, #SouthSudan resulted in a crew member killed and two other injured. Several of those being extracted were also reportedly killed. The mission urges all actors to refrain from further… pic.twitter.com/VaJYwM33rc

— UNMISS (@unmissmedia) March 7, 2025