En el último episodio de Sin Filtros estuvo invitada la embajadora ad honorem en Chile designada por Juan Guaidó entre 2019 y 2020, Guarequena Gutiérrez, donde se refirió a la relación actual entre Chile y Venezuela.

En el programa también estuvo el exdiputado y militante del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, además del panelista permanente Francisco Orrego, quienes se enfrascaron en un extraño conflicto.

Fue después de que el exparlamentario asegurara que en Venezuela se vive una democracia, pues se hacen votaciones electorales, que Orrego le ofreció disculpas en nombre del militante comunista.

“Yo no le voy a faltar el respeto al pueblo venezolano como lo está haciendo Hugo Gutiérrez (…) te pido disculpas por la actitud del Partido Comunista porque eso es faltarle el respeto a ti y a tu gente“, le dijo a Guarequena.

Esto molestó al exdiputado, quien estalló contra Orrego: “Oye, no pidas disculpas por mí, ¡Por mí no pidas disculpas carajo! ¡No, voh (sic) no tení derecho a pedir disculpas por mí! ¡Nada hueón (sic) nada!, las disculpas las pido yo cuando yo cometo algo”, le espetó furioso.

“¡A ver! ¡Tengo todo el derecho a hacerlo! ¡Tengo libertad de expresión! ¡Qué te crees!”, le respondió el panelista de Sin Filtros.

A ello, Gutiérrez volvió a lanzarse: “¡¿Qué te crees tonto?! Como le pides disculpas por mí. Yo no acepto que alguien venga a pedir disculpas por mí, porque si yo cometo un error, yo pediré las disculpas, pero que venga este… esta persona a pedir disculpas por mí no corresponde”, argumentó.

Finalmente, los ánimos se calmaron cuando intervino el animador del espacio, sin embargo, Orrego insistió en sus disculpas.