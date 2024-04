Si cierras los ojos y escuchas la voz de Sandro Larenas, inmediatamente se viene a la cabeza la imagen de Garfield, el icónico gato gordo y anaranjado que entretenía a miles de personas en los años 90′ y principios de los 2000.

Por casi 30 años, este actor chileno dio la voz a la creación de Jim Davis en su versión animada. Ahora, vuelve al mundo de Garfield, pero esta vez para entregar la posta al mexicano Memo Villegas, conocido por su papel del Teniente Harina en BackDoor.

En “Garfield: Fuera de casa”, podremos ver los inicios del gato amante de la lasaña y cómo se conoció John Bonachon. Además, aparecerá Vic, padre de Garfield, a quien le da voz Sandro Larenas.

Sandro Larenas, histórica voz de Garfield: “No deja de darme nostalgia”

En entrevista con BioBioChile, Sandro señaló que fue curioso, ya que fueron los propios fans los que solicitaron que volviera a poner la voz de Garfield.

“Se intentó (poner la voz de Garfield), pero no se pudo”, dijo el actor, quien agregó que ocurrió algo interesante, y es que es coherente, por el paso del tiempo, que él interpretara a Vic y no a Garfield.

“Es una situación que en lo personal a mí me estremece, no deja de darme cierta nostalgia entregar, no sé a qué podría asimilarse, entregar algo que tú quieres a alguien. No es que lo desconozca, ni nada de eso, todo lo contrario, creo que en mejores manos no podía haber quedado”, enfatizó Larenas.

En este punto también tuvo palabras para el mexicano, Memo Villejas, donde señaló que el actor es “topísimo, vi algunas partes de lo que él hizo en la película y es un actorazo, entonces queda en muy buenas manos”.

“Hay cosas en la vida que uno tiene que dejar, y continuar con otras, y esta es una de mi vida”, dijo Sandro.

De los 90′ al 2024

Por medio de un casting de la productora Leonardo Céspedes Producciones, Sandro llegó a interpretar a Garfield. A inicios de los 90′, su casting se envió en una cinta magnética a Estados Unidos.

Fue el mismo Jim Davis quien escogió su voz para que interpretara su creación en América Latina. “Así fue como empecé a hacer el doblaje de Garfield”, recordó Sandro.

“En ese momento era bastante desconocido (Garfield) en Chile, había una tira cómica en el Diario La Época”, dijo el actor.

Consultado sobre si esta película cierra un ciclo para él como Garfield, Larenas manifestó que “yo creo y siento que no. Además, porque la industria del cine parece ser distinta a la de la televisión, pero se retroalimentan la una a la otra”.

“Puede crearse una nueva serie, un nuevo show de Garfield (…) puede existir a lo mejor una nueva versión digital (…) en que pueda estar Garfield con su papá, por ejemplo. Estoy dando ideas (entre risas)”, indicó Sandro.

Otros personajes de Sandro

Pero Garfield no es el único personaje conocido donde participó Sandro, también fue parte de Kinnikuman, Stargate y You’re under arrest.

También puso su voz en series nacionales como Diego y Glot, El Ojo del Gato, Nahuel y el libro mágico (película) y Arboliris.

Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados fue Hugo. Sí, el mismo personaje del programa que conducía Ivette Vergara en los 90′, donde los seguidores del programa podían participar mediante el teléfono fijo (en esos años).

De hecho, una anécdota que cuenta es que a trabajando en tantos papeles, que incluso se olvida de algunos hasta que se le acercan los fans y le preguntan qué ocurrió con el personaje. “¿Yo trabajé en eso?”, responde con gracia.

Revisa la entrevista completa a Sandro Larenas a continuación: