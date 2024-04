La diputada grabó un video para sus seguidores respecto al robo que sufrió durante este jueves; sin embargo, el tono usado en sus declaraciones no agradó al animador de televisión.

En horas de la tarde de este jueves la diputada Maite Orsini fue víctima de un robo mediante la técnica delictual conocida como “lanzazo” cuando se dirigía a su oficina en Recoleta. En ese momento, un par de sujetos a bordo de una moto le arrebataron su celular de las manos.

Horas más tarde del delito, la misma parlamentaria grabó un video el cual publicó en sus redes sociales donde comunicaba que se encontraba bien. “Iba con el celular en la mano, mala mía, iba en la calle mirando el celular, se acercaron dos tipos en moto, me sacó el celular de la mano y siguió”, relató.

Fue precisamente la frase “mala mía”, ocupada usualmente en la jerga coloquial, la que molestó al animador Julio César Rodríguez, quien criticó a Orsini por, a su juicio, restarle importancia al delito del que había sido víctima.

“Dice ‘Mala mía’, no hay nada que me recuerde más que a (Arturo) Vidal. Mira el video que hace. El video parece de Marcianeke hueón”, dijo dirigiéndose a la dirección del programa.

Pese a que sus compañeros de la animación le apuntaron a que se debía a un asunto generacional el uso de la frase, Rodríguez no cedió: “Yo creo que estas cosas son importantes (…) o sea, un parlamentario no puede decir, (debería) ser al revés, decir ‘estoy indignada, la seguridad está como él…, esto no puede ser, debemos implementar mejores medidas de seguridad’, eso debería decir una autoridad”.

A raíz de su molestia, Roberto Cox, le contestó que lo adecuado sería prestar atención a los próximos proyectos de la diputada en materia de seguridad, puesto que ahí se mediría la real importancia que le da a los actos delictuales.