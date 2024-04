El animal habría sufrido un accidente que lo dejó con graves heridas de las cuales no se pudo recuperar.

En medio de su recta final, Tierra Brava mostró hace algunos días los cambios que iban a hacer en pro de los últimos días de los participantes dentro del reality. Entre ellos se informó a los concursantes que el capataz del programa, José Miguel Gutiérrez, sería el nuevo dueño de Canelo, la mascota de la hacienda.

Sin embargo, de ello ya han transcurrido varios meses en tiempo real -cabe recordar que el reality tiene un desfase de más de tres meses- y las últimas noticias respecto al can no han sido buenas.

A través de su cuenta de Instagram, el capataz de Tierra Brava reveló a sus seguidores que Canelo falleció hace más de un mes a raíz de un accidente del que no entregó mayores detalles.

“Les quiero contar una información que para mí y como familia es muy difícil”, comenzó diciendo el capataz en un registro cargado a la red social. “Canelo, falleció el 27 de febrero del 2024”, detalló.

Sobre su decisión de no contar antes la noticia, Gutiérrez dijo: “Para mí y mi familia ha sido muy difícil tener que procesar y vivir con la información, pero llega un minuto en que uno ya no puede más“.

“Canelo fue muy feliz el tiempo que vivió en mi casa y me quiero quedar con eso. Dentro de los detalles, Canelo sufrió un accidente y estuvo hospitalizado, y finalmente, de las secuelas del accidente, no aguantó más, se hizo todo lo humanamente posible, pero no sobrevivió“, explicó el capataz de Tierra Brava.

El capataz afirmó que el perrito se encuentra enterrado en su casa, ya que “era uno más de la familia, era uno más del campo”, cerró.