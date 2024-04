Fernando y Nicolás Solabarrieta estuvieron invitados al estelar Podemos Hablar, en donde hablaron de diversas situaciones que han vivido en el último tiempo.

En este sentido, ambos indicaron que tuvieron un quiebre familiar a raíz de la decisión del exfutbolista de ingresar al reality show Tierra Brava.

De acuerdo a un adelanto que entregó Página 7, estuvieron varias semanas sin hablarse debido a la situación.

“Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve, y no solo eso, sino que además entraba a un reality show, y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueveando (sic)?”, indicó el periodista.

“La verdad es que fue mucho más grave de lo que hemos hablado. ¿Cuánto estuvimos sin hablarnos? Nunca en nuestras vidas nos había pasado algo parecido. Jamás”, añadió.

Fernando y Nicolás Solabarrieta

Sin ir más lejos, Fernando Solabarrieta indicó que su esposa Ivette Vergara quiso intervenir. “Un día ella me llama para preguntarme qué pasaba con Nico. ‘No me ha llamado, y si él no me llama, yo no lo voy a llamar’, expresó.

Por su lado, Nicolás dejó entrever que, en ese momento, se sintió decepcionado por la reacción que tuvo su padre.

“Ahí se empezó a calentar la conversación, feo. Y le dije ‘mira, si voy a entrar no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entrar y no te voy a preguntar, es para que sepas"”, aseveró.

“A mí lo que me dolió fue cuando me dijo que ‘en un momento pasé de ser un estudiante de la universidad a entrar a un reality show’, como para él era una gran decepción”, finalizó.