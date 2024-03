Fernando Solabarrieta estuvo invitado al pasado capítulo de Morandé Te Ve, programa de Kike Morandé, en donde habló por primera vez respecto a las crisis matrimoniales que ha tenido con su esposa Ivette Vergara.

En este sentido, el periodista deportivo aseguró que el último problema marital que vivió fue en 2023, cuando debió irse a vivir a un departamento.

Solabarrieta e Ivette Vergara

“Como todo buen matrimonio, hemos tenido dificultades también. Me han echado (de la casa) una cantidad de veces, debo tener el récord del mundo de la cantidad de veces que me han echado de la casa. Debo andar por ahí contigo”, indicó entre risas.

“Mi papá me dijo ‘cuando te echen, no te vayas a menos que te quieras ir, porque después se les pasa’”, agregó.

“Y, claro, una vez me echaron y me fui. Estuve tres meses fuera, fue el año pasado. Estuve casi 4 meses viviendo en un departamento”, cerró.

Hay que señalar que, precisamente el año pasado, Fernando Solabarrieta confidenció haber estado en una clínica especializada para tratar temas de adicciones.

“Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’, pero no, esto es una lucha diaria para mí y ahí estoy, peleándola”, indicó en ese entonces al programa Sin dios ni late.

“La lucha diaria es preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien”, añadió.