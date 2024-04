El elenco del esperado espacio de telerealidad de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, sigue tomando forma con grandes nombres confirmados, entre los participantes ya anunciados se encuentran figuras como “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli y Pangal Andrade, ahora se une el exfutbolista y exintegrante de “Año Cero”, Claudio Valdivia.

El hermano del ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, hizo su debut en televisión en el reality “Año Cero” en 2011, donde destacó como uno de los grandes galanes y llegó a la semifinal como un fuerte competidor.

El exfutbolista comentó sobre su participación en realities: “A mí lo que me atrae de los realities es la competencia, sobrevivir, por eso después de ‘Año Cero’ estuve en ‘Amazonas’. Uno que es competidor toda la vida quiere eso, competir, ponerse a prueba físicamente”.

Actualmente, Claudio trabaja formando niños futbolistas en Colo-Colo y aceptó su tercer reality con “¿Ganar o Servir?”, donde llega con el objetivo de superar a su amigo y rival en “Año Cero”, Pangal Andrade.

“Tengo esa espina todavía de que no di el 100% y no pude tener la final que todos esperaban en ese tiempo, que era Pangal-Valdivia. Por eso pienso que puedo ganarle ahora”, asegura.

Claudio Valdivia y su relación con Tanza Varela

En cuanto al amor, en los encierros, Claudio tuvo un intenso romance con Tanza Varela en “Año Cero”. Años después se casó con la modelo Sabrina Sosa, con quien tuvo a su hijo Gaspar, de ocho años.

Ahora se encuentra soltero, y de su experiencia con Tanza dice haberse llevado una importante lección.

“Ella (Varela) tenía 19 años y era de todo mi gusto, una tipa entretenida, que iba a todo, una loca, dinámica, me gustó 100%. En los cinco meses fuimos puro amor, pero afuera no duramos mucho porque yo traté de controlarla mucho, y ella era muy loca y no necesitaba a alguien que la controlara“, confesó.

A lo que añadió: “Aprendí de eso, ya no soy dueño de nadie, puedo tener una relación con alguien sin controlar ni ponerme celoso”, reconoció.

El nuevo reality de Canal 13 llegará a sus pantallas el próximo 13 de abril.