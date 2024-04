Durante el pasado lunes se dio a conocer un altercado que involucró al músico Marcianeke, luego que personas irrumpieran con armas en su casa. El hecho fue grabado por el propio joven en redes sociales.

Durante aquella jornada se supo que la persona que estuvo en el lugar fue el dueño del inmueble, quien exigía el pago de una millonaria deuda por arriendo y gastos.

“Lo adeudado por concepto de renta supera los $14 millones (diciembre, enero, febrero y marzo). Por consumo de servicios básicos supera $1.2 millones, y por gastos comunes supera $1 millón”, aseguró el abogado Nicolás Reinoso.

Durante esta jornada, fue el propio Marcianeke quien se defendió por la situación. En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, el cantante apuntó contra su exmanager.

“El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos. Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cagó (sic) con una cantidad bastante grande de plata, luego que pasó eso me pasó todas las deudas que debe. Él me dejó todas las deudas para que me hiciera cargo yo”, indicó.

Marcianeke y deuda

En este sentido, Matías Muñoz indicó que está realizando el trámite para mudarse de casa, añadiendo que la deuda fue pagada.

“Nosotros estamos moviendo las cosas para poder irnos (…) Tenemos los registros, incluso ayer cuando vinieron los Carabineros íbamos a mostrar los mensajes y él los borró, menos mal que tenemos respaldo”, concluyó.

Hay que señalar que, luego del altercado, Carabineros detuvo a tres personas, mientras que el todo lo sucedido fue grabado por el músico.