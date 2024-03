Hace algunas semanas en el reality de Canal 13, Tierra Brava, se pudo escuchar una conversación entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci donde la ex Mekano, afirmó que Pamela Díaz había ingresado marihuana al encierro.

“La Pamela metió hasta marihuana pa’ dentro del reality… me estás hueviando”, dijo en la transmisión en bruto que se emite en Perú, pero que no fue mostrada en Chile.

Sobre este tema debatieron los panelistas del programa de farándula de Zona Latina, Zona de Estrellas, Adriana Barrientos y Hugo Valencia.

Fue este último, el que lanzó, a modo de broma, que Díaz “es prácticamente una narcotraficante”. Sobre lo mismo, Barrientos agregó aun bromeando que ‘La Fiera’ habría ingresado “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”, afirmó.

Estas frases no cayeron nada bien en Díaz, quien en un adelanto de Podemos Hablar, al que tuvo acceso BioBioChile, confirmó que interpuso acciones legales contra el canal y los panelistas.

“Puse una demanda contra todos los que hablaron huevás (sic) (…) Ya hicimos todas las demandas que corresponden. Pero a todos, hasta el canal Zona Latina, a todos“, catapultó.

Respecto a las declaraciones de Barrientos y Valencia, Pamela Díaz argumentó que son falsas, puesto que: “Una, no soy narcotraficante y otra no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané 1200 millones de pesos. Si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora“.

Sobre lo mismo agregó: “Hagan lo que quieran, igual pueden especular y decir lo que piensan, yo vivo de la televisión hace muchos años y sé cómo se maneja, pero cuando son mentiras, hay mentiras que puedes dejar pasar y no generar ataos y otras que sí me molestan“.

Anteriormente, Valencia fue consultado al respecto, ante lo que prefirió no emitir declaraciones, puesto que “como hay una demanda en curso, aunque suene cliché, cualquier cosa que yo diga, puede ser usada en mi contra. Por eso, prefiero remitirme”, dijo en ese entonces a Página 7.