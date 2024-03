El actor Cristián Campos respondió a la querella interpuesta en su contra por la Fundación para la Confianza por abuso sexual en contra de Raffaella Di Girolamo, hija de su expareja.

Fue a través de una declaración enviada a BioBioChile que el intérprete negó las acusaciones en su contra. “El día de ayer me enteré -no por vía judicial-, sino a través de la cuenta (X) del señor José Murillo, que sería presentada una demanda en mi contra por la Fundación para la Confianza”, parte el escrito.

“Considero que las RRSS no son la plataforma adecuada para que una fundación que acoge temas tan delicados, ventile su información. Sobre todo, si el afectado no ha sido notificado judicialmente”, opinó Cristián, criticando así a la Fundación para la Confianza.

“El Sr. Murillo -quién conoce de cerca estos temas-, debería saber que siempre hay familias detrás, y mostrar más empatía, delicadeza y respeto“, cuestionó el actor.

En el texto, el rostro de telenovelas aclaró que “nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”.

“Jamás ha existido algún asomo de duda, testimonio o suspicacia respecto a la rectitud de mi conducta con menores. Al contrario. Siempre he mantenido relaciones sanas, de confianza y cariño mutuo. Lo doloroso es que resulta muy difícil defenderse de una acusación tan abyecta como esta“, continúa Campos en el texto.

Además, el actor reveló que ha vivido en carne propia a través de su familia política, “el dolor y el beneficio de denunciar abusos. Pero también conozco casos en que el tema se presta para llevar a cabo actos de injusticia contra hombres inocentes“.

Cristián apuntó a la Fundación para la Confianza, expresando que ésta “crea desconfianza en mi historia de vida, y de paso, revictimiza a mi mujer (María José Prieto), quien sí vivió episodios reales de abuso. Quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible“.

Finalmente, el intérprete declara no ser un “mal bicho”, y que no merece ser acusado como tal. “Ante esta repugnante y dañina injusticia, me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mi, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune”, cerró.