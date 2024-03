Varias han sido las reacciones en el mundo del Teatro a la querella presentada contra el actor Cristián Campos, de parte de la psicóloga Raffaela Di Girolamo, por presunto abuso sexual. Ahora fue Mariana Di Girolamo quien se sumó.

Esto debido a que la actriz compartió en sus redes la declaración expresada por su familia, junto con un emoji de corazón.

Mariana es sobrina de Claudia Di Girolamo, lo que la convierte en prima de la profesional de la salud. Asimismo, también es pariente de Pedro Campos, hijo del actor.

Josefina Montané, actual pareja de Pedro, también había reaccionado al caso en redes sociales, compartiendo el comunicado del grupo familiar.

Reacción de Mariana di Girolamo

Hay que señalar que Cristian Campos entregó su versión de la situación en un comunicación, donde negó las acusaciones en su contra.

“Nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”.

“Jamás ha existido algún asomo de duda, testimonio o suspicacia respecto a la rectitud de mi conducta con menores. Al contrario. Siempre he mantenido relaciones sanas, de confianza y cariño mutuo. Lo doloroso es que resulta muy difícil defenderse de una acusación tan abyecta como esta“, continúa en el texto.

Además, el actor reveló que ha vivido en carne propia a través de su familia política, “el dolor y el beneficio de denunciar abusos. Pero también conozco casos en que el tema se presta para llevar a cabo actos de injusticia contra hombres inocentes“.