La noche de este domingo en el estreno del programa de talentos de CHV, Got Talent Chile, uno de los participantes tuvo un controvertido paso por el espacio. Se trata de Incertum, un espiritista español quien mantiene su identidad en completo anonimato, pero que logró emocionar a Diana Bolocco.

Fue después de que la animadora tuviera una particular conexión con su hermano muerto, Rodrigo, que su compañera de labores, Leonor Varela, confesó su molestia con el medium.

“Yo estoy desconcertada y estoy incómoda. Me parece que son cosas demasiado delicadas para tratarlas con esta trivialidad. La muerte de un ser querido es algo sagrado para una persona“, dijo la actriz nacional.

Y agregó: “No tengo duda de que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto, ella no dio su consentimiento y para hacer algo así sin consentimiento lo siento como una transgresión. Para mí son cosas sagradas, la muerte de un ser… no me parece”, catapultó sobre el “talento” del español.

Las palabras de Varela sobre Incertum cobraron aún más sentido cuando fue la única del jurado que decidió darle un voto negativo al espiritista, el cual seguirá en competencia.

Sin embargo, esta no es la primera controversia que atraviesa el mago, puesto que anteriormente tuvo una aparición en la versión española del programa.

El paso de Incertum por Got Talent España

En ese entonces el espiritista realizó el mismo show que hizo este domingo en Chile. Fue ahí que eligió a la cantante Edurne, a quien envió un mensaje a su abuela.

“Yo había escrito un mensaje para Alejandro, que es mi abuelo, y le había escrito que ‘te echo de menos’ y él ha puesto ‘y yo a ti’“, relató en ese entonces la española, según consignó Telecinco.

Pero las conexiones de Incertum no solo quedaron ahí durante la emisión de la versión española, sino que incluso llevó a las lágrimas a uno de los jurados.

Se trata de Florentino Fernández, quien tuvo una sesión personal con el espiritista sobre el escenario del programa, fue ahí que este le ofreció hacer una pregunta a lo que el comediante pidió saber si morirá muy tarde, pasados los 100 años.

Para contestarle, el mago dispuso de tres cajas, donde en una de ellas se encontraba la respuesta y mientras que las otras dos “podían acabar con su vida”.

Pero, el comediante logró dar con la caja correcta, de donde recibió la respuesta directamente de su madre: “Timi, hijo, yo no puedo decirte eso”, al ver la letra reconoció inmediatamente de quien era.

Tras esta revelación, el comediante español explicó sobre su llanto: “Mi madre falleció de manera inesperada, no me dio tiempo a despedirme de ella. Esta conexión me ha servido para que mi cerebro le dijera todo lo que la he querido siempre”.