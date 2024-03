Ante la falta de noticias sobre la temporada 3 se la serie de HBO, Euphoria, han comenzado a circular rumores de que esta ha sido cancelada.

Tras la viralización de estas presuntas filtraciones, la cadena estadounidense ha salido a aclarar que la producción no ha sido cancelada, sino que retrasada.

Recordemos que la primera temporada se estrenó en 2019, con dos episodios especiales en 2020 y un segundo ciclo en 2022.

Según cita la conocida revista The Hollywood Reporter, el estudio expresó, en una breve declaración pública, que: “HBO y Sam Levinson (showrunner y guionista) continúan comprometidos a hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, vamos a permitir que nuestro elenco busque otras oportunidades (laborales)”.

Este anuncio llega luego de que, a inicios de marzo, una actriz se quejara de los perjuicios económicos que ha sufrido por el permanente retraso de la nueva temporada.

Nika King, quien en pantalla interpreta a Leslie Bennett, madre de la problemática Rue (Zendaya), afirmó que “la tercera temporada está por salir, no lo sé. No me pregunten, no lo sé… La gente dice: ‘Necesitamos la tercera temporada’, y yo digo: ‘Maldita sea, necesito la tercera temporada. Hace seis meses que no pago el arriendo"”.

“Todos se ríen y lo digo en serio. No he concretado nada desde Euphoria. Esto es una tontería (…) Pensé que mi carrera estaba en ascenso después de Euphoria. Pensé que iba bien… No funciona así”, concluyó.