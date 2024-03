La noche de este domingo el periodista Fernando Paulsen realizó, como de costumbre, su minuto de confianza en el programa Tolerancia Cero de CNN.

Sin embargo, de manera inesperada advirtió un “disclaimer” antes de realizar su descargo sobre Luis Hermosilla.

“Cada vez que me ha tocado hablar de Luis Hermosilla o lo he entrevistado he hecho lo mismo que voy a hacer ahora, antes de decir mi minuto de confianza”, comenzó diciendo Fernando Paulsen.

“Como se dice periodísticamente, es informar al público de que yo tengo una relación familiar con Luis Hermosilla, él es padrino de mi hijo”, reveló.

Tras ello, señaló a la audiencia que “por lo tanto, usted tiene todo el derecho a juzgarme por lo que voy a decir, de acuerdo, a si eventualmente puedo tener un conflicto de intereses en las palabras o puedo no hacer una reseña tal cual como le gustaría escuchar”.

Con aquello en consideración, el periodista Fernando Paulsen procedió a hacer sus descargos, sin mencionar en ningún momento el nombre de Luis Hermosilla, sino que más bien personificándolo en la figura del “poder”.

Luego de afirmar que el buscar ser exitoso o poderoso, el periodista aseguró que se trata de una “carrera de riesgos” en todas sus dimensiones.

Por ello, aseguró que “el poderoso no sabe bien lo que está haciendo si las personas les ofrecen poca resistencia”, dando a entender que Hermosilla -personificado en el poder- no habría logrado tanto, de no ser por la poca oposición que le prestaron los demás involucrados en el Caso Audios.

A modo de cierre citó al filósofo español, José Antonio Marina, diciendo “el peso del comportamiento irregular siempre tiene su día de revelación y en eso estamos”, afirmó.