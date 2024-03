La dra. María Luisa Cordero aprovechó su presencia en el programa Todo va a estar bien, de Vía X, para recordar su paso por Podemos Hablar; espacio de conversación que era conducido por Jean Philippe Cretton.

La psiquiatra asistió al show de entrevistas el pasado 2022, ocasión en la que no se guardó su molestia tras conversar con el periodista y también músico.

“Cuando yo fui a ese programa de Podemos Hablar me trataron pésimo. Me hicieron una pregunta: ‘¿Usted se considera grosera o sincera?’. Se llamaba ‘descuerando a la doctora Cordero’, no se llamaba ‘Podemos Hablar‘”, expresó la política tal año, tras su aparición en el programa de CHV, según recoge La Cuarta.

Dra. Cordero lanza ácida crítica a Podemos Hablar y a JP Cretton

En esta nueva instancia de diálogo, pero junto a Eduardo de la Iglesia, la doctora le agradeció al conductor su amabilidad, y lo comparó con la actitud de Jean Philippe cuando éste la entrevistó hace ya más de un año.

De la Iglesia le consultó a María Luisa cómo lo había pasado en Todo va a estar bien, a lo que la profesional respondió: “Muy bien, has sido muy caballero, entendiste mis advertencias porque no me acorralaste ni me preguntaste las pesadeces que me dijeron en Podemos Hablar“.

“‘Podemos Joderte’, se llamaba el capítulo mío, y eso que el caballero (Jean Philippe) estaba con depresión”, continuó la psiquiatra.

Posterior a su crítica, la diputada deslizó un ácido comentario respecto a la vida sexual de la expareja de Pamela Díaz: “Nunca había visto un depresivo con tanta actividad sexual, fíjate (risas). Allá me están censurando (apuntando detrás de cámara)”.

Eduardo de la Iglesia expresó en voz alta que quienes le estaban pidiendo silencio a la doctora era personal de su equipo, no del programa de Vía X. “Tenía que meter las patas (risas)”, soltó finalmente la política.