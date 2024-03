Hace una semana Pablo Herrera lanzó polémicos comentarios contra los extranjeros que se encuentran en Chile, más específicamente sobre la comunidad haitiana en nuestro país.

En ese entonces tomó como experiencia una visita a la Vega Central, adonde acudió junto a su pareja a comer. Aunque en un inicio el artista quería almorzar a las afueras del recinto, aseguró en Expreso PM de BioBioTV, que era imposible, debido a la presencia de los haitianos.

“El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos”, dijo en directa referencia a la comunidad antes mencionada.

A lo que agregó: “Venden unos pollos rellenos con no sé qué huevá (sic) que nadie compra. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro”.

Como era de esperarse, las palabras del cantante no cayeron nada bien en la comunidad, por lo que ahora interpusieron una querella en su contra debido a las agresiones que han sido víctimas tras sus declaraciones.

“Interponemos querella criminal en contra de Pablo Arturo Del Sagrado Corazón Herrera Rogers, y contra todos quienes resulten responsables, a título de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que describiremos a continuación”, detalla la comunidad.

De acuerdo al documento de la querella presentada en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago al que tuvo acceso BioBioChile, los delitos por los que acusa la comunidad haitiana a Pablo Herrera corresponden a amenazas no condicionales e injurias efectuadas en un medio de comunicación masivo, además de cualquier otro delito que pueda encontrarse en la investigación. No obstante, la querella aún no ha sido acogida.

Según el relato de los extranjeros, a raíz de las palabras del cantante han sido objeto de actos discriminatorios en la vía pública, tales como agresiones verbales. Sumado a ello, aseguran en el documento que niños pertenecientes a la comunidad han sido víctimas de bullying en sus recintos escolares por las mismas razones.

Entre las pruebas presentadas por la comunidad, además del registro extraído de BioBioTV, señalaron una serie de tweets que han sido retweeteados o marcados como “me gusta” en la red social (X, ex Twitter) en contra de los haitianos por parte del cantante de “Alto al fuego”.