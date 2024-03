Naya Fácil dio cuenta de un logro personal durante este lunes. La influencer reveló que adquirió un Jeep Wrangler modelo Rubicon.

La joven de 26 años había señalado que, tiempo atrás, había rifado su otro automóvil, por lo que decidió apostar que un vehículo ‘todoterreno’.

“Voy en camino a buscar mi nuevo auto. La verdad es que pensé en no mostrárselos hasta que estuviera ‘tuneado’, pero no me aguanto”, indicó.

“No es un lujo, pero es lindo, me gustó, siento que va con la etapa de mi vida. Ya lo manejé una vez, me gustó, y ahora es mío”, agregó.

De acuerdo a lo que indicó Publimetro, el vehículo está avaluado en Chile en un valor de 65.9 millones de pesos, aunque existe una versión económica de $56.9 millones.

Nuevo vehículo de Naya Fácil

Hay que señalar que Naya Fácil está confirmada para ser parte del futuro reality de Canal 13, que tendrá por nombre Ganar o Servir.

No obstante, semana atrás se reabrió una causa penal que la influencer tenía en Caldera, a raíz de un desnudo que realizó al interior de una iglesia durante 2019.

“Incluso entrando, yo no voy a estar bien, porque voy a saber que afuera están investigando. Yo he priorizado en este último tiempo mi salud mental”, indicó en ese entonces.

Lo anterior podría complicar el arribo de la joven al encierro, que se llevará a cabo en Perú. Sin embargo, hasta ahora los planes parecen seguir sin alteración.