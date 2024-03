La animadora de televisión rompió su silencio tras especulaciones sobre su salida del canal, confirmando que deja la estación para emprender nuevos rumbos.

“Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina después de diez años”, comenzó señalando en un video subido en sus Historias.

“Les quiero contar que obviamente esta decisión no ha sido fácil para mí ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de diez años”, agregó.

“Sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos, siento que debo cerrar ciclos y darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”, sostuvo.

En la secuencia, la comunicadora se mostró agradecida por el tiempo que estuvo en el espacio televisivo.

“Obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón”, indicó.

“Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma”, concluyó.

En los últimos días se ha especulado con un posible ingreso de Faloon en el nuevo reality show de Canal 13, Ganar o Servir. Sin embargo, la animadora no se refirió a estas versiones.