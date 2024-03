Este viernes se confirmó la muerte de Shigeichi Negishi, inventor del karaoke. El ingeniero japonés, que falleció a los 100 años, creó la máquina de karaoke, pero nunca llegó a patentar su creación.

De acuerdo con Wall Street Journal, quienes publicaron su obituario este viernes, Negishi en realidad falleció el pasado 26 de enero, pero no fue hasta ahora que se conoció la noticia.

La primicia la escribió el periodista Matt Alt, quien había entrevistado al empresario en 2018, compartió algunos momentos con él y ahora se comunicó con su familia.

Atsumi Takano, hija de Negishi, le contó al medio que su padre falleció después de haber sufrido una caída.

Negishi inventó el karaoke cuando tenía 43 años, después de que un colega de trabajo lo escuchara cantar y le dijera que no era tan bueno en eso. “¡Si tan solo pudieran escuchar mi voz con una pista de acompañamiento!”, respondió el ingeniero.

Así fue como, después de esta conversación, creó la máquina Sparko Box, con la que automatizó y comercializó el karaoke en 1967.

Shigeichi Negishi vendió unas 8.000 Sparko Boxes en todo Japón, pero dejó el negocio al poco tiempo porque “se cansó del conflicto con los músicos, de la rutina de las ventas y el mantenimiento puerta a puerta”, recoge el medio.

Su negocio cerró oficialmente en 1975 y con el tiempo otras versiones de su Sparko Box alcanzaron popularidad, se expandieron por el mundo y terminaron en el karaoke que conocemos hoy.

Farewell to another legend: Shigeichi Negishi, inventor of karaoke, has died age 100. By automating the sing-along, he earned the enmity of performers who saw his machine as a threat to their jobs. It's an eerie precursor of the debate surrounding AI's impact on artists today. pic.twitter.com/ZOpLdSisb2

— Matt Alt (@Matt_Alt) March 14, 2024