Puede decirse que la telenovela “Quiero amarte” (2013), quebró la relación laboral y personal entre la actriz mexicana Karyme Lozano y el chileno Cristián de la Fuente.

En una reciente entrevista, Karyme aseguró para revista People que se encuentra en un proceso de recabar la mayor información posible para asesorarse correctamente con el fin de presentar una acción judicial contra el intérprete de 50 años.

Esto tras el presunto caso de bullying y ataques que el actor chileno habría realizado en su contra en el rodaje. “Estoy un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando”, detalla.

Sin embargo, Lozano dejó en claro que, las acciones legales llevan consigo una considerable cantidad de pruebas, para demostrar ante la justicia los dichos y hechos que habría protagonizado el actor chileno. “Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente”, agregó.

“Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas”, advirtió al citado medio.

Además agrega la importancia de asesorase con un correcto abogado. “Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento”, agrega.

Causas de la acción legal

Sumado a los dichos de la actriz por presunto bullying y ataques, Karyme mencionó en la misma entrevista que Cristian de la Fuente “esparció información falsa en su contra”.

Todo inició por dichos relativos a escenas donde ambos actores debían besarse y donde el chileno habría dicho que ella no lo haría debido a su religión. “Esa fue una mentira de esa persona para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados”, menciona.

A ello agrega: “nunca, jamás, he dicho no voy a besar por mi religión. Si me fijo más en el contenido”. “Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época”, continuò.

Por lo pronto, Karyme Lozano aseguró que buscará ayudar a hombres y mujeres en una asociación donde presentará su experiencia. “Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia ¡qué maravilla!”, concluyó.