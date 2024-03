En un episodio cargado de emociones del programa “Carmen Gloria a tu servicio” de TVN, se destacó el conmovedor relato de Roberto, un italiano que, hace dos décadas, se enamoró perdidamente de Gina, una chilena que fue su vecina durante unas vacaciones en nuestro país.

A pesar de las fronteras y la distancia, la conexión entre ambos perduró a lo largo del tiempo, llegando al punto de tomar la decisión de dejar a sus respectivas familias para vivir su amor. No obstante, la necesidad de formalizar legalmente su relación llevó a Roberto a buscar a su exesposa, quien se encuentra en paradero desconocido.

“Él volvió, y parece que éramos la mitad del otro”, expresó la mujer según lo citó Página 7.

Debido a las dificultades enfrentadas a la hora de encontrar nuevamente a la expareja de Roberto, Carmen Gloria actuó: “Vengan para acá los dos. Lamentablemente, no tengo la facultad para casarlos, pero cuando el amor es fuerte, real, y me ha tocado presenciarlo, me he tomado la libertad de decirles: ‘Me impacta el amor, me emociona"”.

“Es tan escaso el amor, que cuando lo vemos así de profundo, nos emociona. Hay algunos muy privilegiados que lo viven en carne propia, y eso, no lo asegura ningún documento”, sostuvo. “Me tomo la arrogancia de declararlos marido y mujer, por el resto de sus vidas”.