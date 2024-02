La Jueza pone en aprietos a Bernardo insinuando matrimonio: "Yo no dije que no quiera..."

Ante la tibia reacción de Bernardo, La Jueza le replicó: "Oye, yo no dije que no quiera, dije que no me importa...".

En los entretelones de la segunda noche del Festival de Viña del Mar, público y celebridades comienzan a llegar a la Quinta Vergara para disfrutar de la música de Andrea Bocelli y Miranda, además del humor de Javiera Contador.

Es en este ingreso que sorprendimos a Carmen Gloria Arroyo, La Jueza de Chilevisión, ingresando al recinto junto a su eterno novio, Bernardo Borgeat.

Declarados fans del italiano, le consultamos a Carmen Gloria Arroyo que, si bien reconoció públicamente hace unos meses que no tenía en sus planes casarse, no le disgustaba la idea de verse entrando a la iglesia junto a la voz de Andrea Bocelli.

Pero ante la tibia reacción de Bernardo, La Jueza le replicó: “Oye, yo no dije que no quiera, dije que no me importa…”.

“Sí, todo puede ser -trató de zanjar el trasandino- hay que darle tiempo al tiempo”.

– Como llevan poquito… -metimos la cizaña nosotros.

– Sí, unos cuantos meses – respondió Arroyo con humor.

Escucha aquí el divertido diálogo: