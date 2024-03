Esta mañana en el noticiero central de Mega, Meganoticias Alerta, Jorge Valdivia llegó para promocionar el festival de deportes, WellFest.

Sin embargo, cuando finalizaba la conversación con Rodrigo Sepúlveda, animador del espacio, el retirado deportista nacional se tomó una licencia.

“Antes de irme, porque me cobró el saludo, porque me está viendo en la casa”, alcanzó a decir cuando el periodista le consultó: “¿Quién?”. “La Maite (Orsini)”, le contestó.

“Así que le mando un besito, cariños, ahí”, dijo para luego formar un corazón con sus manos.

Tras ello, “Sepu” le consultó a Jorge Valdivia modo de broma: “¿Le hiciste desayuno hoy?”. “La palta bien molida, pancito bien calentito (…) lo que pasa es que a mí no me gusta como puré, me gusta más en trocitos”, dijo en referencia a las críticas que recibió cuando compartió una foto del desayuno que le preparó a su pareja, la diputada Maite Orsini.

El momento televisivo marca una de las primeras ocasiones en que el deportista se refiere a su relación con la diputada, la cual se había mantenido en privado por varios meses, hasta que en enero recién pasado Orsini habló al respecto con revista Velvet.

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él (…) Ahí estuvo. Estoico. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”, admitió la representante del distrito 9.