Este martes el matinal de CHV se comunicó con Pedro Pablo Muñoz, el alcalde de Colbún quien se encuentra en el ojo público luego de que se revelará un video donde se prueba un episodio de abuso sexual contra la modelo Sandy Boquita.

El edil fue consultado por la acusación que surgió en el 2014 cuando la trasandina afirmó públicamente que Múñoz la había tocado indebidamente y sin su consentimiento sobre el escenario de un show realizado en la mencionada comuna.

Pese a que en varias ocasiones prefirió no responder las preguntas de los periodistas del programa, en un minuto lanzó una polémica frase que detonó el enojo de Julio César Rodríguez, quien no dudó de reprocharle su actuar en vivo.

“Y a lo mejor va a ser tonto lo que voy a decir Julio César, pero he tenido el honor de que soy conocido a nivel de país, por lo que usted diga, da lo mismo, pero un alcalde de 25 mil habitantes entre 174 comunas que sea importante para un canal de televisión, aunque no lo crea me hace sentir bien“, lanzó detonando la furia del animador.

Sobre esto habló la modelo argentina en el programa Zona de Estrellas: “Que no le pase a ninguna persona más”, comenzó diciendo Sandy Boquita.

A lo que agregó: “Incluso el humor de cuando hacíamos este tipo de eventos discotequeros -cuando éramos musas de humoristas que yo lo fui de diversos humoristas- entendiendo que el contexto era diferente, hoy hasta eso la gente les ha pedido que lo cambien y lo han cambiado de manera respetuosa. No podemos creer que esta gente todavía siga existiendo”.

La modelo también se refirió a la frase espetada por Muñoz en el matinal, y afirmó que buscará todas las estancias legales para conseguir disculpas públicas: “El señor (Pedro Pablo Muñoz) todavía no pide disculpas, que es lo que yo pretendo. Quiero sus disculpas públicas”.

“Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, no pretendo nada más (que) en el fondo pague lo que hizo y todavía sigue sin querer referirse al tema y hoy, además, en algo insólito, dijo que él se estaba haciendo conocido en el país por ser alcalde, pero se está haciendo conocido por esto, lamentable“, lo criticó.