Sebastián Piñera falleció tras un accidente en el lago Ranco, el pasado 6 de febrero. Fue tras eso que se le realizaron los correspondientes honores y funerales de Estado, como expresidente de la República.

Aquella situación, con el paso de las semanas, ha traído diversos tipos de críticas, tanto a favor como en contra.

En una reciente entrevista con La Cuarta, Mariana Loyola mostró su especial postura, asegurando que hubo una “santificación” de la figura del exmandatario.

“Hay dos cosas que separar con Sebastián Piñera: una es la muerte de un ser humano, que nunca es aplaudible ni celebrable, nunca; y empatizar con la familia, sus cercanos y la gente que lo quería”, indicó.

“Y otra cosa es la santificación que ocurrió, que me parece que es exagerada. Creo que en general en Chile hay un problema con la justicia, y hay mucha gente que ha muerto impune”, agregó.

Mariana Loyola por honores a Sebastián Piñera

En este sentido, la actriz aseguró que durante aquellos días de luto nacional prefirió “guardar silencio”.

“Hay que recordarle a cada chileno y chilena que hay que hacer uso de la memoria, que no se nos pueden olvidar ciertas cosas. Pero son cosas súper separables”, expuso.

“Creo que hay veces en que lo mejor es quedarse callado, y esa es la decisión tomé: silencio. Me parece que uno tiene todo el derecho a guardar silencio, no es necesario opinar siempre. No vi ni escuché nada de sus funerales”, concluyó.

Hay que señalar que, tras la muerte del expresidente, hijos y hermanos han realizado los correspondientes homenajes.