La jornada de este miércoles, el programa Top Chef Vip Chile comenzó con una inesperada renuncia. Se trata de Jordi Castell, que tuvo que abandonar la competencia luego de una delicada lesión.

El participante apareció en este capítulo utilizando un cabestrillo y así anunció su retiro. “Tuve un pequeño accidente en el agua, cuando practicaba deportes“, reveló.

Castell explicó que se dislocó el hombro, lo que lo obligará a mantenerse en recuperación y no le permitirá cumplir con las diversas tareas de la cocina: “No puedo estar al ritmo que el programa exige“, declaró.

Jordi Castell se despide de Top Chef Chile

“Tengo que dar un paso al costado, con todo el dolor de mi alma, porque lo estaba pasando bien, divirtiéndome. Pero no puedo estar entorpeciendo la labor de los jueces”, agregó.

En la misma línea, manifestó su frustración por tener que tomar esta decisión. “Me da rabia irme. Me da lata dejar algo que me estaba haciendo bien. Es fome”, comentó.

Antes de irse, Jordi Castell tuvo un noble gesto con sus compañeros, puesto que le heredó su agenda con apuntes a Gissella Gallardo y Máximo Bolocco, quienes ingresaron hace poco al programa, durante el repechaje. “Quise donárselas porque son nuevos y no tienen el ritmo que ya llevábamos”, aseguró.

Finalmente, los jueces agradecieron su paso por el programa y sus aprendizajes. “Agradecerte, porque eres único. Llenaste esta cocina con momentos únicos y me da muchísima pena“, señaló la chef Fernanda Fuentes.