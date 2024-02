El debut de Máximo Menem Bolocco en Top Chef VIP no arrancó con el pie derecho. Incluso, fue el propio joven quien hizo un mea culpa antes de presentar el platillo, aludiendo a que se avergonzaba un poco de la preparación.

Se trató de un plato que él mismo llamó “Lomo confundido”, al no quedar tal cual como lo esperaba. “Terminó siendo tataki porque tuve que improvisar”, aseguró.

La preparación consistía en un corte de lomo junto a una guarnición de arroz sazonado con ajo, anís, canela y adornado con tomate cherry, acompañado de una salsa de palta.

Sin embargo, la comida no gustó lo suficiente a los jueces de Top Chef. Benjamín Nast afirmó que en el arroz no se sentían los condimentos. “Bien poco de ajo anís y canela. No lo siento mucho el condimento o la sazón en el arroz. (…) es un arroz planito, medio de hospital”, aseguró.

“Tienen toda la razón”, admitió el hijo de Carlos Menem.

No solo los jueces cuestionaron el platillo. Su compañera en el programa, Gianella Marengo, hizo un comentario burlesco sobre la presentación: “¿Qué hizo? ¿Una rosa con tomate? Me muero”. Sin embargo, el resto del programa le aseguró que simplemente se trataba de una flor.

Eso sí, el joven consiguió mantenerse en la competencia.

Puedes ver el momento completo aquí: