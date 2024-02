La mañana de este martes el periodista de TVN, Simón Oliveros, se trasladó hasta el sector de canal Beagle en Viña del Mar, una de las zonas afectadas por los incendios, donde se reencontró con la asesora del hogar que lo cuidaba cuando era pequeño.

El comunicador se encontraba conversando con algunos vecinos del sector cuando al retomar el enlace, Oliveros detalló: “Dame un segundito, llegó una persona que conozco acá. Está muy afectada acá la Marcelita. Ella me crio a mí”, contó sin aparecer en pantalla y con la voz quebrada.

La revelación sorprendió a los animadores del matinal. “Ella trabajó en mi casa durante muchos años. Esta es la que me malcriaba, me hizo ponerme obeso porque me hacía papas fritas en la tarde en vez de pan”, contó Oliveros intentando alegrar a la mujer que se negó a mostrar su rostro.

“Ella vive en el Olivar, lo perdió todo”, agregó Simón Oliveros. El emotivo momento llevó a Eduardo Fuentes a ofrecerle tomarse un momento para conversar con la mujer en privado y fuera de cámaras, oportunidad que el periodista tomó.

Al regresar al enlace en vivo, Olivares explicó: “Estoy bien, con emociones encontradas. La Marcela tiene una particularidad, porque cada vez que vengo a la región aparece. La otra vez estaba en Cerro Castillo y llegó la Marcelita (…) Ella trabajó desde que yo iba en quinto básico hasta que me puse a trabajar, así que imagínense“, contextualizó.

De acuerdo al último balance realizado en la región, son más de 10.000 las hectáreas afectadas por los incendios.