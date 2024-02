Durante la jornada de este viernes 2 de febrero, medios argentinos reportaron la muerte del actor Claudio Rissi, quien interpretó a Borges en la serie de “El Marginal“, a los 67 años de vida.

Su carrera actoral estuvo marcada por otros famosos papeles en producciones como el de Galván en “Los simuladores”; El Fletero, en “Okupas” y el comisario Filpi, en “El puntero”.

Claudio Rissi (Borges en “El Marginal”) muere a los 67 años

Según confirmó la familia de Claudio Rissi y su novia Natalia Ojeda, al medio argentino La Nación, el actor murió debido a complicaciones de un cáncer que le afectaba.

De acuerdo a lo recogido por Clarín, el actor que no tuvo hijos afrontó la muerte de su esposa en el 2014, con quien contrajo matrimonio pocos años antes, “fue una historia de amor de muchos años. Enfermó y me pidió que nos casáramos. Me quedé cuidándola hasta el final… Acá estoy, sobreviviendo”, le confesó.

El fallecimiento del actor, que acrecentó su fama luego de la popularización de la serie “El Marginal”, cuando se publicó en Netflix, tuvo múltiples reacciones en redes sociales, mayoritariamente desde el mundo del espectáculo.

Uno de ellos fue Nicolás Furtado, quien dio vida a “Diosito”, el hermano de Borges (Rissi), con quien compartía la vida carcelaria en la mencionada producción. El también actor posteó una imagen de ellos dos bajo la lluvia, una fotografía de una escena de “El Marginal”.

En tanto, la Asociación Argentina de Actores usó su cuenta de X (ex Twitter) para despedir al intérprete: