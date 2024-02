La tarde de este viernes los incendios forestales comenzaron a azotar a la región de Valparaíso con focos de fuego en Quilpué y Villa Alemana. Tras un catastro inicial de al menos 480 hectáreas afectadas, se declaró alerta roja en la zona.

Hasta ahora son decenas los afectados, quienes han perdido la totalidad de sus enceres a causa del fuego. Entre ellos, una mujer de Villa Alemana relató los angustiantes momentos en que se enfrentó a las llamas para rescatar a sus mascotas.

“Perdimos la casa, el taller, los buses, las ramplas. Gracias a Dios los autos no, porque los alcanzamos a correr. Pero se quemaron micros que estaban funcionando, con recorridos. Perdimos todo”, relató la mujer a CHV sosteniendo a su gato en brazos, visiblemente afectado y con algunas quemaduras.

Tras ser consultada sobre su mascota, la mujer contó: “Carabineros no me dejaba pasar, tuve que dejar el auto abajo, que es bastante lejos de acá y subí a pie. Acá en la casona blanca Carabineros tampoco me dejó pasar, les dije ‘lo siento, yo tengo que ir a sacar mis gatos’”, y acto seguido emprendió el camino hasta su casa.

Una vez allí encontró a la pequeña Nikita, una gata de 20 años: “Gracias a Dios encontré a la Nikita que tiene 20 años. (Está) quemadita (…) Eso es lo que quiero saber, dónde la puedo llevar, si la Municipalidad nos va a decir a dónde dirigirnos, porque tengo que buscar 3 gatos más”.

Ante lo que agregó: “Una que tiene 19 años, Chimuelo que tiene 4 meses, la Chila que tiene 5 años, que es un perro. Y tratar de rescatarlos, si es que están quemados, por último hacer algo. Ella por lo menos nos escuchó y empezó al tiro a llorar“, detalló.

Actualmente, 30 unidades de Bomberos de la región Metropolitana se trasladan a combatir los incendios, mientras sectores como Canal Chacao (Quilpué), Achupalllas y Villa Independencia (Viña del Mar), además de Villa Rukan y Reñaca Alto, están siendo evacuadas.