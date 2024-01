En medio de la prueba de inmunidad de Top Chef VIP, la recordada figura de televisión, Ana María Muñoz, más conocida como “Zapallito Italiano”, sufrió un chascarro en la preparación de su plato que, afortunadamente, llenó de risas el estudio.

Los competidores debían preparar salmón, razón por la que la ex “Chica Tecno” optó por prepararlo a la plancha, acompañado de una salsa de palta y una de pimentones.

Sin embargo, tal como se vio en pantalla, cuando la participante fue a la zona del supermercado, tomó un morrón amarillo y uno más pequeño de color rojo, el cual pese a que olió, no logró detectar que se trataba en realidad de un ají rocoto.

Una vez que presentó el plato a los jueces, el primero en probarlo fue el chef chileno, Benjamín Nast, quien probó primero la preparación con pimentones.

“El punto del salmón está perfecto. La salsita de palta encuentro que es un muy buen recurso… ¿Qué le puso de picante?”, le dijo el juez de Top Chef a Zapallito, mientras tocia.

Tras ver que le costaba volver a hablar, el animador del programa le ofreció un vaso de agua. “¡Está picante!”, le reclamó el cocinero a la “chica tecno”. “Es que parece que me confundí de aliño chef… creo que era pimienta”, le explicó la competidora mientras Nast seguía con problemas para hablar.

“Esto es rocoto”, le dijo tomando un trozo del supuesto pimentón rojo que había cortado Zapallito. La concursante no pudo ocultar su sorpresa. “Con razón. Me quiere matar usted. Ojo con los ingredientes, no puede confundir el rocoto con un pimentón”, le reprendió.

El momento desató las risas de los jueces, mientras Muñoz se explicaba: “Yo pensé que era un pimentón chiquitito”. Tras ello, el chef fue al supermercado a buscar un pimentón y un rocoto para mostrarle las diferencias entre los ingredientes, a lo que la “chica tecno” dijo: “No, eso es un pimentón chiquitito”.

Afortunadamente, el momento terminó causando carcajadas entre los jueces, sin embargo, perdió su oportunidad de obtener la inmunidad de esa semana.