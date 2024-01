En la segunda jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, la ex Mekano dio inicio a su día con una transmisión en vivo realizada desde su auto mientras salía de su casa en camino a tribunales.

En el registro que subió pasadas las 08:00 horas de la mañana, la ex “Robotina” se quejó y acusó a la prensa de “acosarla”, ya que a su juicio no la dejaban tranquila y no le permitían ingresar al edificio.

Pese a que en la primera jornada de formalización, ocurrida este martes, fue ella misma quien invitó y solicitó la presencia de los medios de comunicación dentro de la sala donde se deciden sus medidas cautelares por el tiempo que dure la investigación.

“Basta de verdad porque esto no tiene sentido. Yo tengo la disposición, pero no de esa manera, no es la forma”, aseguró Barriga en la transmisión en vivo.

Esta, entre otras frases de Cathy Barriga, causaron escozor en el animador del matinal de Mega, José Antonio Neme, quien la acusó de ser “patuda” pues se encuentra en medio de una investigación por un millonario caso de corrupción.

“¿Terminó este descargo cibernético, o esta cadena nacional? (…) Yo creo que ella es una genia, después de esto hay que contratar a Cathy Barriga, para un plan de medios, porque yo creo que solo Cathy Barriga logra una cadena nacional a las ocho de la mañana“, lanzó con sarcasmo Neme.

“Ni la ministra Tohá hablando de las reuniones en la casa de Zalaquett lo logró”, catapultó. Pero su descargo no terminó ahí.

“Voy a entrar en su lógica de que esto es una persecución (…) Pero Cathy Barriga, exalcaldesa, usted financió una casa de jengibre, financió un mural donde aparece junto a Bernardo O’Higgins, a una beca le puso su nombre, financió un año nuevo chino, tres festivales “Maipupalooza”, financió un spa en una comuna que hoy no tiene recursos para gestionar ni financiar el agua potable“, la interpeló Neme.

A ello Neme añadió: “¿No quiere que la prensa la persiga para preguntarle por qué demencial decisión? ¿Cuánto calza Cathy Barriga? Me parece que 50 porque es super patuda”.

“No puede después de financiar esa chorrera de proyectos circenses en una comuna con problemas de seguridad (…) Cuando ella cultiva ese espectáculo y después se queja“, cerró.