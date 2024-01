En el último capítulo de Tierra Brava pudo verse la intensa pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga que ya se había anticipado.

La discusión comenzó cuando la “Fierecilla de Yungay” le reclamó a Francisca que no se había hecho cargo de alimentar a los animales y darles agua.

Fran fue a darles de beber a los chanchos, pero volvió de inmediato a responderle a Angélica: “Los animales, obviamente, no se cuidan solos, necesitan ayuda. Si a ti no te toca hacer los corrales y ves a un animal que le falta agua, ¿dejas de darle agua porque me toca a mí?“.

Feroz pelea entre Angélica Sepúlveda y Fran Undurraga

De ahí en adelante, la pelea sólo fue escalando en volumen e intensidad respecto a los deberes de los integrantes del reality con los animales de la casa-hacienda. Sepúlveda terminó gritándole a Undurraga “¡No haces ni una huea! Anda a tomar sol mejor. ¡Qué bueno que te vas a la eliminación, porque te voy a sacar así (chasquido)! (sic)”.

Luego de ello, Angélica se dirigió al establo a barrer. Ahí, la pelea continuó. “Me carga ver el burro metido en la mierda, ¿te cuesta sacarle eso?”, le lanzó Sepúlveda a Francisca. “Consígueme paja y lo hago”, le respondió Undurraga, provocando más enojo en la oriunda de Yungay.

“¿Por qué no te fijas en tus actividades que te fijas en las de los demás?”, le preguntó después Fran a Angélica, a lo que la Fierecilla le respondió “¿Sabes por qué? ¡Porque los animales me importan!“. Las concursantes de Tierra Brava continuaron peleando hasta que Francisca le dijo a Sepúlveda que no se metiera con ella, para posteriormente lanzarle una pala con lo que sería estiércol del establo.

“¡Sácala ahora o le saco la cresta!“, gritó Angélica en lo que fueron las imágenes del próximo capítulo. Gran parte del pleito fue exhibido como parte de las escenas del siguiente episodio, por lo que se espera que puedan verse más detalles del mismo esta noche.