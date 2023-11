En un adelanto del programa Podemos Hablar al que tuvo acceso BioBioChile el deportista nacional Marcelo ‘Chino’ Ríos se refirió a las razones detrás del quiebre de su matrimonio con Paula Pavic, donde aseguró que la mujer “ha cambiado”, pero que aún intentan recuperar la relación.

Desde hace algunas semanas se ha comenzado a rumorear sobre el término de sus más de 16 años de matrimonio a través de las declaraciones de Pavic en sus redes sociales, sin embargo, ahora el deportista atribuyó el quiebre a que la “relación estaba desgastada” y a que “estamos en diferentes etapas de vida”.

“Ella está con un pensamiento de hacer cosas en la vida y yo estaba en otra cosa. La relación está desgastada. Hoy en día conversamos, hay hijos de por medio. Estamos tratando de estar bien“, aseguró en la conversación con Julián Elfenbein.

Marcelo Ríos también admitió que pese a que se encuentran en proceso de divorcio, aún espera retomar su matrimonio con Paula Pavic, misma razón por la que aún viven juntos en Estados Unidos: “Yo nunca me he ido de la casa, siempre he estado en la casa. Nunca me he ido por los niños, por estar ahí, me costaría mucho dejarlos (…) Yo creo que nos hicimos mucho daño entre los dos”.

Sobre las razones detrás de su separación, el deportista reconoció que la ocupación de Pavic y el alejamiento de su “rol de dueña de casa” ha sido un factor importante: “Estamos en épocas diferentes de la vida. Ella está metida en una cosa que a mí no me gusta, yo estoy metido en cosas que ella quizás no… No estamos en el mismo camino, no vamos alineados”.

“Porque ella está en otra cosa, emprendimientos, cosas que está haciendo ella, que yo no estoy de acuerdo. Estos últimos años han sido pésimos porque ella cambió. Creo que ella puede volver a ser la Paula de antes”, tras consultarle si se refiere al Pavic como dueña de casa, Ríos respondió: “Sí, en la casa, no sé, con los niños. Yo creo que hoy en día la mujer se toma un poder, como un empoderamiento que quiere ser más que el hombre, no es lo que le pasa a ella. Quizás la mujer no quiere ser vista menor que el hombre”.

Según relató el deportista, no está de acuerdo con que Pavic emprenda nuevos negocios debido a su edad: “Tienes otras responsabilidades en la vida. Yo le digo a la Paula “¿tienes 20 años? Perfecto, haz tu vida, trabaja en lo que quieras. Pero de repente en los 40 tienes que enfocarte en que ya tienes marido, ya formaste una familia, tienes otras responsabilidades“, agregó. Ante lo que argumentó que él tiene la capacidad económica de mantener a su familia sin la necesidad de que Paula trabaje.