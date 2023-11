Camila Arismendi fue la última eliminada de Tierra Brava la noche de este martes 14. Por ello, en conversaciones con la prensa, la joven se ha referido a situaciones que sucedieron dentro del reality y que sólo pudo ver una vez que salió, como lo fue el momento en que “La Chama” realizó comentarios gordofóbicos hacia ella.

Cabe destacar que el show de telerrealidad de Canal 13 cuenta con un desfase en su transmisión, por lo que Arismendi salió hace ya varios días del recinto.

En diálogo con Publimetro, la imitadora de Cecilia se refirió directamente a los polémicos comentarios de Alexandra Méndez (La Chama): “Me parece que estuvo mal, fue fuera de lugar (…) siento que ella entró queriendo hacer el papel de villana y le salió muy bien“.

Recordemos que los comentarios de “La Chama” no salieron en la transmisión de Canal 13; sólo fueron emitidos a través de la señal de VTR del reality.

La joven, en medio de una conversación con Luis Mateucci sobre las competencias en el reality, se refirió a Camila: “Ya sabemos que hay que ponerle una pizza con pepsi para que termine la competencia bien“.

Camila Arismendi por dichos gordofóbicos de “La Chama”

Arismendi habló también con Página 7 sobre el tema, donde aseveró que Méndez nunca le dijo nada de lo que pensaba sobre ella a la cara. “Al salir lo vi, porque la gente me etiquetaba, me escribía y me mandaba el video. Al principio me dolió, me sentí mal“, partió señalando Camila al medio citado.

“Ella lo habló con Luis (Mateucci). Me enviaron otro video, que venía de antes, en donde Luis le decía ‘la Cami está entrenando’ y ella respondía ‘qué entrenando, si dio tres vueltas, yo se las conté’. Ahí empezó a decir lo de la pizza y la Pepsi”, agregó la exchica reality.

“Ella es así”, añadió la cantante en su conversación con Publimetro. La imitadora de Cecilia reveló también que, lamentablemente, después del episodio, recibió varios comentarios ofensivos en redes sobre su apariencia física.

Sin embargo, Arismendi recibió también muestras de apoyo por parte de exintegrantes del reality (Azzartt Maveth, Simón de la Costa, Eva Gómez) y de cibernautas. “Comparto totalmente los dichos de mis amigos, porque nunca se debería hablar de las personas, de los cuerpos. No debería ser así”, expresó Camila a Página 7.

“Pude ver en los comentarios y a través de mensajes el apoyo que la gente me daba, sobre todo personas de Perú, Colombia, Bolivia y Chile; y con eso me siento muy feliz”, afirmó la cantante a Publimetro.